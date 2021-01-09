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Haber Giriş: 09.01.2021 - 03:59 | Son Güncelleme:

Denizli'de içinde 5 kişi bulunan araç göle uçtu!

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Denizli'de içinde 5 kişi bulunan araç göle uçtu!
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gölete düşen otomobildeki 5 kişiden suda kaybolduğu belirtilen 2'si için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Alaattin Mahallesi'ndeki Alaattin Göleti'ne bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye gelen dalgıç ekiplerinin gölet ve çevresinde yaptığı arama çalışması sonucunda gölette bir otomobil bulundu.

Araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan ve yüzerek göletten çıkan 3 kişi, sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilden çıkan kişilerin, beraberlerinde 2 kişinin daha olduğunu söylemeleri üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerince 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

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