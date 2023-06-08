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Denizli'de heyelan sonrası mahalleli tedirgin

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#Denizli#Heyelan#Sel
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 09:36

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi ​Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 2 evde hasara yol açan heyelan sonrası vatandaşlar, toprak kaymalarının sürdüğünü belirtip, tedbir alınmasını istedi.

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​Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 Sokak'ta 4 evin olduğu bölgede, 5 Haziran'da sağanak sırasında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, 2 evin bahçesine ve balkonlarına düşüp, zarar verdi. Mahalleli, toprak hareketliliğinin sürdüğünü belirterek, önlem alınmasını istedi.

'SON ANDA DIŞARIYA ÇIKTIM'

Evlerden birinde oturan Serpil Abalı, (60) "Çok yağmur yağdı, sel geldi. Şiddetli sağanak nedeniyle toprak kaydı. O sırada bahçedeki kömürlükteydim. İçeriden son anda dışarıya çıktım, neredeyse altında kalacaktım. O an, dağ iniyor sandım. Yamacın tepesindeki evlerin altı oyuldu, toprak kayması da hala devam ediyor. İstinat duvarı olmadığı için yamacın üstündeki evlerin heyelan sonucu bizim evlerin üzerine yıkılmasından korkuyoruz" dedi.

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Denizlide heyelan sonrası mahalleli tedirgin

'SÜREKLİ TOPRAK KAYIYOR'

Atiye Vere (73) ise "Evin balkon ve bahçesi, cumartesi heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarıyla doldu. Büyük bir korku yaşıyoruz. Evlerimize girmeye korkuyoruz. Sürekli toprak kayıyor. Yamacın üstündeki evlerin üzerimize yıkılmasından korkuyoruz. Aynı korkuyu onlar da yaşıyor. Burada mutlaka bir önlem alınmalı" diye konuştu. (DHA)

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#Denizli#Heyelan#Sel

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