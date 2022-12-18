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Denizli'de hemşire eşini öldürüp, kendini ihbar etti

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#Denizli#Polis#Şiddet
Denizlide hemşire eşini öldürüp, kendini ihbar etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 16:29

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Murat Tortop (38), hemşire eşi Hülya Tortop'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar eden Tortop, polise teslim oldu.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta yaşandı. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u karın ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu.

polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Denizli#Polis#Şiddet

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