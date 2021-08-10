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Gündem
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- 
Haber Giriş: 10.08.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Denizli'de 'gürültü' tartışması! Ümit Çetin hayatını kaybetti

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Denizli'de 'gürültü' tartışması! Ümit Çetin hayatını kaybetti

Denizli'de dikiş makinesi gürültüsü nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada Ümit Çetin (33), yaşamını yitirdi. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ümit Çetin, gece saatlerinde evinde dikiş makinesi çalıştıran komşusu Osman K.'yi (43) gürültü yaptığı gerekçesiyle yanına gidip uyardı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, Osman K.'nin yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Osman K., yanındaki bıçakla Ümit Çetin'i göğsünden ağır yaraladı.

Denizlide gürültü tartışması Ümit Çetin hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Çetin, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Osman K. ile kavgaya karışan akrabaları Mehmet K. ile Süleyman Barış K. polis ekiplerince gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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