×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Etrafındaki fabrikalar tahliye ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Denizli#Geri Dönüşüm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 14:07

Denizli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. 1 itfaiye erinin dumandan yangın bölgesindeki diğer işletmeler tahliye ediliyor.

Haberin Devamı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ekibi ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Dumanların kentin her yerinden göründüğü yangın bölgesine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede fabrikayı saran alevler, çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşatırken, söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Denizlide geri dönüşüm tesisinde yangın: Etrafındaki fabrikalar tahliye ediliyor

Alev ve dumanların kentin birçok bölgesinden görülebildiği yangın bölgesinin etrafında bulunan diğer işletmelerde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı. Trafik ekipleri itfaiye ekiplerinin rahat çalışabilmesi için bazı yolları ulaşıma kapatarak önlem aldı. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Denizli#Geri Dönüşüm

BAKMADAN GEÇME!