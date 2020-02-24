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Haber Giriş: 24.02.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

Denizli’de FETÖ'den dokuz kişi gözaltına alındı

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Denizli’de FETÖ'den dokuz kişi gözaltına alındı
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Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında arandıkları illere gönderilirken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edildikleri belirlenen 1 astsubay ve 1 öğretmenin de aralarında bulunduğu 9 şahsı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında arandıkları illere gönderilirken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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