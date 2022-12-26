Denizli’de FETÖ ve PKK operasyonu

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Denizli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli daha çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.