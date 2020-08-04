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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 18:55,Son Güncelleme:

Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

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Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
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Denizli'de polis ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski komiser yardımcısı ile eski öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ile örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı belirtilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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