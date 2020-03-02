MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
GeriGündem Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 17:09,Son Güncelleme:/

Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Abone Olgoogle-news

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile irtibatlı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle