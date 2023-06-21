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Denizli'de feci kaza! TIR ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 can kaybı, 20 yaralı

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#TIR#Denizli#Kaza
Denizlide feci kaza TIR ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 can kaybı, 20 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:43

Denizli’ni Çardak ilçesinde karşı şeride geçen TIR'ın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.

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Kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindekiTIR, karşı şeride geçerek Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6’sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#TIR#Denizli#Kaza

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