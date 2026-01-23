×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de feci kaza! Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Trafik Kazası#Çekici
Denizlide feci kaza Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 10:23

Denizli-Uşak karayoluna bağlanan kavşakta otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, Denizli’nin Çivril ilçesi Somak Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Somak Mahallesi’nden Çivril istikametine seyir halinde olan 34 JV 7794 plakalı otomobil, Denizli-Uşak karayoluna bağlanan kavşakta tali yoldan çıkışı sırasında 06 DHY 691 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. 34 JV 7794 plakalı otomobilde bulunan Tolga Adalı ve Osman Atlamaz araç içerisinde sıkıştılar. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Adalı ve Atlamaz sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin Tolga Adalı ve Osman Atlamaz’da yaptığı kontrollerde ikisininde hayatını kaybettiğini belirledi. Adalı ve Atlamaz’ın cenazeleri Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Trafik Kazası#Çekici

BAKMADAN GEÇME!