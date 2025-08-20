×
Doğum günü dönüşü feci kaza: Otomobil ağaca çarptı! Nişanlı çiftten acı haber

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki nişanlı çift Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer (23) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Sabri Tığlı (26) ise ağır yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada; İbrahim Baran Tuncer'in (23) doğum günü için nişanlısı Ezgi Elçin Ünal (22) ve arkadaşları tarafından parti düzenlendi. Kutlamanın ardından nişanlı çift, 26 yaşındaki Sabri Tığlı'nın kullandığı otomobille eve doğru yola çıktı.

OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, Menderes Bulvarı'nda ilerlerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü Sabri Tığlı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Düğün hazırlığı yaptıkları öğrenilen nişanlı çiftin yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, korkunç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptığı anlar yer aldı.

