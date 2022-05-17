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Denizli'de feci kaza... Genç çiftten acı haber! 6 yaşındaki çocukları yaralı

#Denizli#Çivril #Trafik Kazası
Denizlide feci kaza... Genç çiftten acı haber 6 yaşındaki çocukları yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten (28) ile yanındaki eşi Yasemin Erten (25) hayatını kaybetti. Çiftin 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Çivril- Denizli kara yolu Kudret Çalık Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Erten yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizlide feci kaza... Genç çiftten acı haber 6 yaşındaki çocukları yaralı

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin yaralanan oğulları Osman Erten ise ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde sıkışan Erten çiftinin cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

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Yasemin Erten'in Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Denizlide feci kaza... Genç çiftten acı haber 6 yaşındaki çocukları yaralı

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#Denizli#Çivril #Trafik Kazası

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