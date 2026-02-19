Denizli'de feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesi Akyar Mahallesi Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 VD 868 plakalı kamyonetin sürücüsü Ramazan Çolak (59), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek yan yattı. Karşı şeride geçen kamyonet, o sırada karşı yönden gelen Mehmet E. idaresindeki 20 AIF 345 plakalı hafif ticari minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Ramazan Çolak ve oğlu Ahmet Emre Çolak'ı (19) kamyonetin içerisinde çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ramazan Çolak ve araçta bulunan oğlu Ahmet Emre Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun şarküteri ürünleri üzerine pazarcılık yaptıkları, Tavas pazarında satış yaptıktan sonra ikamet ettikleri Serinhisar ilçesine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.