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Gündem
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Denizli'de feci kaza! 2 Ukraynalı turist hayatını kaybetti

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Denizli'de feci kaza! 2 Ukraynalı turist hayatını kaybetti

Denizli'de 4 kişinin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu Ukraynalı turist Aleksandre Popov'un (27) ve Anastasia Prishko (28) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kumafşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 YOM 63 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ukrayna uyruklu 4 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan 3 kişi Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Denizlide feci kaza 2 Ukraynalı turist hayatını kaybetti

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilde ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Tatil için Türkiye'ye geldikleri öğrenilen turistlerden Aleksandre Popov'un (27) olay yerinde, Anastasia Prishko (28) ise kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi. Otomobilin sürücüsü olan Vladyslav Zıkran ile Anastasia Nesyerenko'nun ise yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Pamukkale Üniversitesi'ne sevk edilen yaralı Anastasia Nesyerenko'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Denizlide feci kaza 2 Ukraynalı turist hayatını kaybetti

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