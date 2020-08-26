Denizli’de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Pamukkale ilçesi Cankurtan mevkisinde sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi. Denizli-Antalya karayolunda iki kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı karayolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
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