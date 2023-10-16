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Denizli'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

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#Denizli#Sarayköy#Trafik Kazası
Denizlide feci kaza 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 12:48

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yokuştaki ağaca asılı kalan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüdai C. kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yokuştaki ağaçta asılı kalan aracı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolcu konumundaki Onur Can Kiriş’in (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir diğer yolcu Ümit Keklik ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan sürücü Hüdai C. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. ve Ali N.'nın ise tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

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#Denizli#Sarayköy#Trafik Kazası

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