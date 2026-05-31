Denizli'de facia! Bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

#Denizli#Trafik Kazası#Yolcu Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 05:20

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

S.Ç. idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi 

