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Hürriyet
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Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

Denizli'de 'eskort' tuzağı! Böyle dolandırmışlar

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Denizli'de, telefon üzerinden eskort için arayanları dolandırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 7 kişi, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, internete telefon numarasıyla kadın fotoğrafı koyduğu, böylelikle kendileriyle iletişim kuran vatandaştan para isteyip dolandırdığı öğrenildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon üzerinden eskort dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Denizlide eskort tuzağı Böyle dolandırmışlar

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, internete telefon numarasıyla kadın fotoğrafı koyduğu, böylelikle kendileriyle iletişim kuran vatandaştan para isteyip dolandırdığı öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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