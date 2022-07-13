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Denizli’de eski koca dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

#Denizli#Cinayet#Silah
Denizli’de eski koca dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde boşandığı eski karısı ve eşini öldüren eski koca, yeni eşin annesini de yaraladı.

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Akşam saatlerinde Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen olayda henüz kimliği açıklanmayan şüpheli, bir süre önce boşandığı ve evlenerek Ören Mahallesi’ne yerleşen eski eşi Emine Aksoy’un evine geldi. Tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, eski eşi Emine Aksoy ve yeni eşi Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy da yaralandı.

Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#Denizli#Cinayet#Silah

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