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Denizli'de eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoy'u öldürmüştü! Korkuç detaylar...

#Denizli#Acıpayam#Cinayet

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, geçen hafta kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü eşi Emine Yalçın (38) ile onun sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Mehmet Aksoy'u (33) evi basıp öldüren, Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u (51) da yaralayan Erdal Yalçın'ın (39) pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine tabancasıyla ateş etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesinin kısal Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Erdal Yalçın'ın eşi 2 çocuk annesi Emine Yalçın, iddiaya göre, geçen hafta evi terk edip, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde yaşayan ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Mehmet Aksoy'un yanına gitti. Erdal Yalçın, eşinin Acıpayam'da olduğunu öğrenip, otomobiliyle peşinden gitti. Çıkan tartışma sonrası Yalçın, Mehmet Aksoy, eşi Emine Yalçın ve

Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u sulahla vurup kaçtı. Silah sesleri üzerine eve gelen çevredekiler, 3 kişiyi kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizlide eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoyu öldürmüştü Korkuç detaylar...

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen durumu ağır olan Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülperi Aksoy ise tedaviye alındı. Gülperi Aksoy'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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ŞÜPHELİ TÜFEKLE YAKALANDI, TABANCASI ARAZİDE BULUNDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), katil zanlısı Erdal Yalçın'ın otomobille Muğla'ya gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi.

Denizlide eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoyu öldürmüştü Korkuç detaylar...

Dalaman ilçesi girişinde önlem alan polis, şüpheli Yalçın'ı suç aleti tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Emine Yalçın ile Mehmet Aksoy'un cansız bedenleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Denizlide eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoyu öldürmüştü Korkuç detaylar...

Yalçın'ın kullandığı tabanca da olayın meydana geldiği evin yakınlarındaki arazide bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınan şüpheli Yalçın'ın, teslim edildiği jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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TÜFEKLE BAŞLAYIP, TABANCAYLA DEVAM ETMİŞ

Erdal Yalçın'ın olay sırasında yanında getirdiği pompalı tüfekle önce Mehmet Aksoy'a ateş ederek göğsünden vurduğu, ardından eşi Emine Yalçın'a doğrulttuğu tüfeğin tutukluk yapması üzerine bu defa tabancasını çıkarıp, peş peşe 4 el ateş ettiği belirlendi. Yalçın'ın aynı tabancayla son olarak Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u yaraladığı da ortaya çıktı.

Denizlide eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoyu öldürmüştü Korkuç detaylar...

Emine Yalçın'ın daha önce de evi terk edip, Acıpayam'a Mehmet Aksoy'un yanına geldiği ancak ağabeyi tarafından alınıp, tekrar Muğla'ya götürüp eşine teslim edildiği öğrenildi.

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#Denizli#Acıpayam#Cinayet

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