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Denizli'de edebiyat öğretmeni Zühal Bekiş'in sır ölümü

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#Denizli#Polis#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 13:58

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde görev yapan edebiyat öğretmeni, evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Ailesini yasa boğan öğretmenin ölüm nedeni araştırılıyor.

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Yeni Türk Dili yüksek lisansını tamamladıktan sonra özel bir okulda edebiyat öğretmenliği yapan Zühal Bekiş (35), yakınları tarafından kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Denizlide edebiyat öğretmeni Zühal Bekişin sır ölümü

Gözyaşlarına boğulan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yakınlarını aparttan çıkararak dışarı aldı.

Denizlide edebiyat öğretmeni Zühal Bekişin sır ölümü

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Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kendi hayatına son verdiği değerlendirilen öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öğretmenin neden yaşamını son verdiğini bilmeyen ailesi ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Denizlide edebiyat öğretmeni Zühal Bekişin sır ölümü

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#Denizli#Polis#Hastane

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