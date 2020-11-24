Denizli'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sikke ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Deliktaş Mahallesi yakınlarında, takip edilen bir kamyoneti durdurdu.



Narkotik köpeği Arya'nın da katıldığı aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Kamyonetteki iki şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin yaşadıkları yerlere de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda tarihi eser niteliğindeki 121'i sikke olmak üzere 165 obje ele geçirildi.



Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.