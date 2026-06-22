Denizli'de düğünde, İzmir'de kına gecesinde kan aktı: 1 çocuk öldü, 15 kişi yaralandı

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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde düğün sırasında tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi Denizli’ye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde düğün sırasında meydana gelen silah kazasında 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, gelin alma merasimi sırasında yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyunda bulunan 15 yaşındaki S.Ş., gelinin evden çıkışı sırasında yanında bulunan tüfekle havaya ateş etmek istedi. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların yerden sekmesi sonucu düğünde bulunan 11 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ve özel araçlarla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli’deki hastanelere sevk edildiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, tüfeği kullandığı belirtilen S.Ş. ifadesinin alınması amacıyla jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İZMİR'DE KINA GECESİNE KANLI BASKIN

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde önceki gün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

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Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Çimen'in cenazesi Emirli Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli E.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"ALKOLÜN ETKİSİ İLE YAPTIM"

E.D. jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için bir türkü çalınmasını istediğini, isteğinin yerine gelmemesi üzerine alkolün etkisiyle pompalı tüfekle ateş açtığını söylediği öğrenildi.