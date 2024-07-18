Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Söğütköy Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali Osman Deli, tarlasına sürerken, kullandığı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Deli, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Deli'den haber alamayınca merak eden yakınları tarlaya gittiklerinde traktörün altıda cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından kurtarılan Ali Osman Deli'nin cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesini ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Deli'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.