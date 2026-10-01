Denizli'de dehşete düşüren akran zorbalığı! 3 lise öğrencisi gözaltına alındı

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Denizli’nin Buldan ilçesinde öğrencilerin karıştığı ve yine başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan akran zorbalığı görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi'nde okuyan üç kız öğrenci, içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim-öğretim gören bir kız öğrenciyi darbetti.

Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti sonucu, olaya karışan üç lise öğrencisi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

DARBEDİP KAYDA ALMIŞLAR

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Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucu, şiddet anlarının başka bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde şehrin dışındaki bir noktaya davet edilen kız çocuğunun, üç kız çocuğu tarafından darbedildiği, çeşme altında ıslatılıp yeniden dövüldüğü anlar yer aldı.