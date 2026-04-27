Denizli'de dehşet! Sevgilisinin eski eşini öldürdü

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 14:34

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Çağlar E. (38), tartıştığı kız arkadaşının eski eşi İsmail İri'yi (43) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Çağlar E. ile kız arkadaşının eski eşi İsmail İri, yolda karşılaştı. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Çağlar E., yanındaki bıçakla İri’yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İri, kurtarılamadı.

Gözden KaçmasınDönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldıDönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldıHaberi görüntüle

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çağlar E., polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
