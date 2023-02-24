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Denizli'de dehşet: Lise öğrencisi, tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

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#Cinayet#Denizli#Tüfek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 14:14

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde lise öğrencisi K.G. (16), tartıştığı babası ambulans şoförü Hakan G.'yi (52) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, saat 07.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Işık Evler Sitesi'ndeki evde meydana geldi. Lise öğrencisi K.G., tartıştığı babası Hakan G.'yi pompalı tüfekle başından vurdu. Bu sırada silah sesini duyup, aşağı kata inen K.G.'nin ablası, sinir krizi geçirdi. İhbarla gelen ekipler, Hakan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan G.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise K.G.'yi gözaltına aldı. Ambulans şoförü Hakan G.'nin eşinin Buldan Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu, olay sırasında görevde bulunduğu öğrenildi.

Hakan G.'nin, boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit ettiği, bu nedenle tartıştıkları oğlunu da sürekli dövdüğü öne sürüldü. Soruşturma sürüyor. 

Denizlide dehşet: Lise öğrencisi, tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

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#Cinayet#Denizli#Tüfek

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