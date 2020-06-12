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Ramazan Çetin- Tunay YAZICI/DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

Denizli'de dehşet! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

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Denizli'de dehşet! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti
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Denizli'nin Çivril ilçesinde Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

ÖLDÜRÜLEN ANNE İLE OĞULLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Ahmet Çakar'ın öldürdüğü eşinin adının Özlem, erkek çocuklarının isimlerinin ise Naki (11) ve Emir (8) olduğu öğrenildi.

Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
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