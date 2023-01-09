Denizli'de DEAŞ ve PKK üyesi 2 kişi tutuklandı

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giren 'Ebu Hafz' kod adlı Suriye uyruklu 32 yaşındaki H.V.'nin Denizli'ye geldiğini tespit etti. H.V.'nin DEAŞ üyesi olduğu ve Suriye'de DEAŞ Terör Örgütü üyesi olarak çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğünü belirleyen polis, önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda H.V., evinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.V. tutuklandı.



SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI



Polisin PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Türk vatandaşı 1 kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.