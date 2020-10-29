Denizli'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Valilik önünde tören düzenlendi. Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nun gösterisiyle başlayan törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından Tebrikat Kabul Töreni yapıldı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği yarışmada 1'inci olan Hayırseverler Ortaokulu öğrencisi Ece Nur Erdinç, 'Cumhuriyet' isimli şiirini okudu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Denizli Valisi Atik, "Geleceğimizin teminatı, demokrasinin sembolü Cumhuriyet'in 97'nci yılını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük mirastır. Bizler bu mirası korumayı ve yaşatmayı büyük bir görev edinerek hayatlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

​Tören, protokol üyelerinin çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyelerini vermesiyle sona erdi.