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Nazlı Şeşen'e acı veda... Denizli'de cansız bedeni bulunmuştu! Son görüntülerine ulaşıldı

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#Nazlı Şeşen#Denizli#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 16:07

Denizli'de oyun oynamak evinden çıkan ve daha sonra dereye düşerek hayatını kaybeden minik Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı cenazede Nazlı'nın babası, tabutun üzerine beyaz kıyafet bıraktı.

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Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde önceki gün anneannesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, oyun oynamak için evin önüne çıktı. Bir süre sonra Nazlı'dan haber alamayan yakınları ilk olarak kendileri çevrede minik Nazlı'yı arama çalışması başlattı. Nazlı'ya dair herhangi bir iz bulamayan aile üyeleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma tarafından yapılan incelemelerde minik Nazlı'nın son görüntülerine ulaşıldı.

Nazlı Şeşen'in evlerinin önündeki demiryolu raylarının üzerinden Aksu deresi üzerinde kurulu köprüye gittiği görüldü. Aksu deresinde aramaları yoğunlaştıran ekipler minik Nazlı'ya ait terlikleri dere içerisinde buldu. Havadan, karadan ve dere içerisinde jandarma, AFAD, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve STK'lardan oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip bölgede arama çalışmalarını sürdürdü.

Nazlı Şeşene acı veda... Denizlide cansız bedeni bulunmuştu Son görüntülerine ulaşıldı
28 SAAT SONRA, DÜŞTÜĞÜ YERDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

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Minik Nazlı'yı bulmak için çalışmalar sürerken acılı haber 28'inci saatte geldi. Antalya'dan arama çalışmalarına destek vermek amacıyla gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timi yürüttükleri tarama faaliyetleri sırasında Nazlı Şeşen'in düştüğü değerlendirilen köprünün 5 kilometre ilerisinde dere içerisinde cansız bedenini buldu.

Nazlı Şeşene acı veda... Denizlide cansız bedeni bulunmuştu Son görüntülerine ulaşıldı

Olay yerindeki incelemelerin ardından Nazlı Şeşen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Nazlı Şeşene acı veda... Denizlide cansız bedeni bulunmuştu Son görüntülerine ulaşıldı
TÜM MAHALLE NAZLI'YI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Otopsi işlemlerinin ardından minik Nazlı'nın cansız bedeni ailesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helalliğin alınması sırasında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Evin önünde helallik alınmasının ardından Nazlı'nın cenazesi Kösem Camii'ne getirildi.

Nazlı Şeşene acı veda... Denizlide cansız bedeni bulunmuştu Son görüntülerine ulaşıldı

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Cenaze namazı öncesi Nazlı'nın babası İsmail Şeşen, tabutun üzerine beyaz kıyafet bıraktı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazlı Şeşen, Kocabaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Nazlı Şeşene acı veda... Denizlide cansız bedeni bulunmuştu Son görüntülerine ulaşıldı

Cenaze namazına Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ailesi ve mahalleli katıldı.

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#Nazlı Şeşen#Denizli#Cenaze

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