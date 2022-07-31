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Denizli'de bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı

#Denizli#Polis#Şiddet
Denizlide bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanmaktan vazgeçiremediği eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı.

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Olay, önceki gün öğleden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A. (26), bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia D. A.'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı. Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia D. A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

YARALI EŞİNİN TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPTI

Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan Onur A., saldırının ardından eşinin telefonunu da yanına alarak bölgeden uzaklaştı. Rabia D. A.’nın sosyal medya hesabından elindeki bıçakla canlı yayın yapan Onur A., “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş” şeklinde konuştu.

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Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., Çameli ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı. Eşini boşanmaktan vazgeçiremeyince öfkeye kapıldığı belirtilen ve daha önceden de aynı gerekçe ile intihara teşebbüs ettiği öğrenilen koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eşini bıçakla yaralayıp, canlı yayın yaptı!
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