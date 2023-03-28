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Denizli'de beton mikseri faciaya neden oldu! Anne öldü, oğlu yaralı...

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#Denizli#Kaza#Beton Mikseri
Denizlide beton mikseri faciaya neden oldu Anne öldü, oğlu yaralı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 16:33

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobildeki Nevriye Aydoğan (78) hayatını kaybetti, sürücü oğlu Ömer Aydoğan (35) ise yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi Hacıeyüplü ile Akça caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali Osman Topuz’un (51) kullandığı 20 F 2609 plakalı beton mikseri, Ömer Aydoğan (35) yönetimindeki 20 ADA 133 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Nevriye Aydoğan hayatını kaybetti, oğlu Ömer Aydoğan yaralandı. Ömer Aydoğan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beton mikseri şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizlide beton mikseri faciaya neden oldu Anne öldü, oğlu yaralı...

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#Denizli#Kaza#Beton Mikseri

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