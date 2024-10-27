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Denizli'de Başkarcı Dağı'ndaki orman yangını 4 gündür devam ediyor

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#Orman Yangını#Denizli#Merkezefendi
Denizlide Başkarcı Dağındaki orman yangını 4 gündür devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 16:57

Denizlİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Başkarcı Dağı'ndaki orman yangını, 4’üncü gününde de devam ediyor. Orman yangınına 6 helikopter, 25 arasöz, 8 iş makinesi, 12 ilk müdahale ve 715 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Denizlİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim'de saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, kısa sürede yayıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk gün yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahale edildi. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaştı.

Önceki gün ve dünde alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararması ile dün hava müdahalesine son verildi.

Bugün ise sabahtan helikopterler tekrar çalışmaya başladı. 6 helikopter, 25 arasöz, 8 iş makinesi, 12 ilk müdahale ve 715 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ayrıca ekiplerle birlikte sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık 600 kişi de alevlerle mücadele ediyor.

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#Orman Yangını#Denizli#Merkezefendi

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