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Denizli'de aksatılan gebe kontrolü korkunç gerçeği ortaya çıkardı! 'Ölü doğdu, gömdük'

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#Denizli#Pamukkale#Gebe Takibi
Denizlide aksatılan gebe kontrolü korkunç gerçeği ortaya çıkardı Ölü doğdu, gömdük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 12:06

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gebe takibini aksatan anne Z.Ü., hakkında başlatılan soruşturma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. 7 aylıkken bebeğin ölü doğduğunu ileri süren baba Ö.T., gömdüklerini itiraf etti. İki sevgilinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, anne Z.Ü.'nün susma hakkının kullandığı kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, 36 yaşındaki anne adayı Z.Ü.'nün gebelik kontrollerini aksatması üzerine kadına ulaşmaya çalıştı. Telefonla defalarca aranan kadının kontrollere gelmemesi ve her hangi bir doğum kaydının yapılmaması üzerine bebeğe zarar gelebileceğinden endişe eden Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, durumu Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri anne Z.Ü. ve baba Ö.T.'yi gözaltına alındı.

Denizlide aksatılan gebe kontrolü korkunç gerçeği ortaya çıkardı Ölü doğdu, gömdük

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EMNİYETTE İTİRAF ETTİ: ÖLÜ DOĞDU, GÖMDÜK

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki sevgili çapraz sorguya alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin uğraşları sonucunda Ö.T., ifadesinde çocuğun 7 aylık iken ölü doğduğunu, kendisinin de 65 gün önce bebeği gömdüğünü itiraf etti. Ö.T.'nin sevgilisi Z.Ü.'nün bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, 7 aylık iken ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek, "Bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" demesi üzerine cenini Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde sık kullanılmayan çevre yolunun kenarında gömdüğünü ifade etti.

Denizlide aksatılan gebe kontrolü korkunç gerçeği ortaya çıkardı Ölü doğdu, gömdük

BEBEĞİN CENAZESİ BULUNMADI

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.T.'nin yer göstermesine göre kazı çalışmalarına başladı. Kazılan bölgelerde herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan çalışmalarda da herhangi bir emareye ulaşılamadı.

Gömülen ceninin hayvanlar tarafından çıkarılarak götürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Denizlide aksatılan gebe kontrolü korkunç gerçeği ortaya çıkardı Ölü doğdu, gömdük

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Olayın şüphelisi Ö.T. ve Z.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, anne Z.Ü.'nün susma hakkının kullandığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Denizlide aksatılan gebe kontrolü korkunç gerçeği ortaya çıkardı Ölü doğdu, gömdük

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#Denizli#Pamukkale#Gebe Takibi

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