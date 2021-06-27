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Gündem
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü

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Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 23 büyükbaş hayvan hayvan yaşamını yitirdi.

Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Erol Karauzun'a ait ahırda dün akşam saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Samanlık bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında 23 büyükbaş hayvan ölürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ahır sahibi Erol Karauzun, yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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