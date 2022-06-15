Denizli'de acı olay: Genç doktor Havva Kasal evinde ölü bulundu

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Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uzmanlık okuyan ve aynı zamanda Halk Sağlığı Şube Müdürlüğünde görev yapan 31 yaşındaki doktor Havva Kasal'a ailesi ve arkadaşlarının ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Havva Kasal'ın yaşadığı eve gelen sağlık ve polis ekipleri, eve girdiklerinde bayan doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan incelemenin ardından Kasal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

SEVENLERİ TARAFINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çok sevdiği mesleğinde ilerlemek için eğitimine devam eden doktor Havva Kasal'ın ani ölüm haberi ailesi ve öğrenci arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Kasal'ın için uzmanlık eğitimine devam ettiği Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen törene hastane yönetimi ve personellerinin yanı sıra öğrenci arkadaşları da katıldı. Kasal'ın ailesi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği törende, meslektaşları ve arkadaşlarının döktüğü gözyaşları duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

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Helallik alınması ve yapılan duaların ardından Kasal'ın cenazesi Acıpayam ilçesi Yassıhöyük merkez camisine getirildi. Kasal'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.