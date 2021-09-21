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Denizli'de 77 yaşındaki istismar şüphelisi tutuklandı!

#Cinsel İstismar#İstismar#Remzi Eğitmenoğlu
Denizlide 77 yaşındaki istismar şüphelisi tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde C.K. (12) adlı erkek çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Remzi Eğitmenoğlu (77) tutuklandı.

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde yaşayan C.K.'nın annesi, 16 Eylül'de banyo yaptırdığı sırada oğlunun cinsel istismara uğradığını fark etti. Anne jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri, pedagog eşliğinde C.K.'nin ifadesine başvurdu. C.K., ifadesinde Remzi Eğitmenoğlu'nun para vererek kendisini kandırdığını ve 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Şikayet üzerine Eğitmenoğlu gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda suçlamaları reddeden Eğitmenoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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#Cinsel İstismar#İstismar#Remzi Eğitmenoğlu