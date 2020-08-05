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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Denizli'de 7 kişi kaçak kazıda suçüstü yakalandı

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Denizli'de 7 kişi kaçak kazıda suçüstü yakalandı
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DENİZLİ'nin Buldan ve Serinhisar ilçelerinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yaparken yakalanan 7 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan ve Serinhisar'da kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine dün gece harekete geçti. Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bölgeleri tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda G.G., B.C., D.M., T.K., R.T., E.F. ve B.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen hilti, kazma, kürek, levye gibi malzemelere de el koyuldu.

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