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Denizli'de 5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı

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#Denizli#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 09:13

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 yıl önce arkadaşının öldürdüğü bir kişiyi, birlikte tarlaya gömdüklerini itiraf eden şüphelinin gösterdiği noktada, iş makinesiyle açılan çukurda çürümüş bir ceset bulundu.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polise giderek itirafta bulunan bir kişi, arkadaşının 5 yıl önce bir cinayet işlediğini ve öldürülen kişiyi arkadaşıyla birlikte boş bir tarlaya götürerek gömdüklerini iddia etti. Arkadaşının öldürdüğü kişiyi gömmesine yardım eden ve duyduğu vicdan azabına 5 yıl dayanabilen şüphelinin yer göstermesi üzerine, Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

Gün boyu devam eden çalışmalar sonucu tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizlide 5 yıl sonra gelen itiraf cinayeti ortaya çıkardı

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Cesedin kime ait olduğunun tespiti için gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve kayıp müracaatları üzerinden çalışma başlatıldı.

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#Denizli#Cinayet#Polis

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