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Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oyun oynarken kayboldu! Son görüntüleri ortaya çıktı

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#Denizli#Kayıp Çocuk#Nazlı Şeşen
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 11:58

Denizli'nin Honaz ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için kamu kuruluşları ve gönüllerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En son tren rayları üzerinde görülen kayıp Nazlı’nın evinden uzaklaştığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen’in bulunması için çalışmalar devam ediyor. İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kamu kuruluşları ve gönüllü arama kurtarma derneklerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Denizlide 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oyun oynarken kayboldu Son görüntüleri ortaya çıktı


Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı. Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı. Jandarma iz takip köpeği ve Komando Asayiş Timlerinin de katıldığı çalışmalara bugün Ankara ve Aydın’dan gelecek uzman ekiplerinde destek vereceği öğrenildi.

Denizlide 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oyun oynarken kayboldu Son görüntüleri ortaya çıktı

 

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KAYIP NAZLI ŞEŞEN'İN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son görüntülerinde tren rayının üzerinde yürüdüğü ve derenin üstünden geçen demir yolu köprüsünde durakladığı görülen kayıp Nazlı’ya ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü daha ortaya çıktı. 4 yaşlındaki Nazlı’nın koşarak tren raylarına doğru ilerlediği anlara ait görüntülerde, O’nu gören ve ekiplere yön tarifi yapan son görü tanıklarının boş araziden demiryoluna doğru ilerlediği anlar yer aldı.

Denizlide 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oyun oynarken kayboldu Son görüntüleri ortaya çıktı

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#Denizli#Kayıp Çocuk#Nazlı Şeşen

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