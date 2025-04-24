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Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

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#Denizli#Pamukkale#Deprem
Denizlide 3,9 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 03:49

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:30'da merkez üssü Pamukkale olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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#Denizli#Pamukkale#Deprem

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