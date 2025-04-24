Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:30'da merkez üssü Pamukkale olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13.34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Pamukkale (Denizli)
Tarih:2025-04-24
Saat:03:30:22 TSİ
Enlem:37.88917 N
Boylam:29.22083 E
Derinlik:13.34 km
Detay:https://t.co/xLicteyCx5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi