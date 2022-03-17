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Denizli'de 2. kattan düşen çocuk yaralandı

#Denizli#Merkezefendi#Balkon
Denizlide 2. kattan düşen çocuk yaralandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, oynamak için çıktığı 2’inci kattaki evlerinin balkonundan zemine düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Diğer çocuğunu almak için okula giden annenin, yaralı kızının başında döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı.

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Olay, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1521 Sokak numara 1 adresinde bulunan 3 katı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın ikinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki D.A’yı evde yalnız bırakan annesi, 5 dakika mesafede olan okulda eğitim gören diğer kızını almaya gitti. Bu sırada oynamak için balkona çıkan D.A., bir anda dengesini kaybederek 2’nci kattan zemine düştü. Kız çocuğunun düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İLK MÜDAHALEYİ HASTA NAKİL EKİBİ YAPTI

Yaralanan ve hıçkırıklarla ağlamakta olan D.A’ya ilk müdahaleyi, bir hasta nakli için bölgede olan sağlık ekibi yaptı. Ekipteki doktor, küçük kıza ilk yardım uygulayarak başını sabitledi.

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"ÖZÜR DİLERİM BİR TANEM"

Evinin hemen yakınındaki okuldan dönerken olayı haber alan anne, büyük bir şok yaşadı. “Annem özür dilerim bir tanem. Okula gittim anneciğim. Hiç çıkmazdı oraya. Bütün kapılarım pencerelerim kapalıydı. Her şey 5 dakikada oldu. Allah’tan öbür tarafa düşmemiş” diyerek gözyaşı döken anneyi, kızının durumunun iyi olduğunu söyleyen sağlık ekibi ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kızının başından bir an olsun bile ayrılmayan annenin feryatları, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

İlk yardımı yapan hasta nakil ekibi tarafından, 112 Acil Sağlık görevlilerine teslim edilen küçük kız, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Denizli#Merkezefendi#Balkon

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