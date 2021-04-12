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Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Denizli'de 120 parça tarihi eser ele geçirildi

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Denizli'de 120 parça tarihi eser ele geçirildi

DENİZLİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis, belirlenen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada farklı dönemlere ait 116 sikke, tanrıça ve ok tutan asker figürlü heykel ile takı olarak kullanıldığı değerlendirilen 2 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

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