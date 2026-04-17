Denizli Valiliği duyurdu: Okul saldırısı paylaşımlarına 2 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 06:49

Denizli Valiliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılara benzer olayların kentte yaşanacağı yönünde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, 'suçu ve suçluyu övme' suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır."

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

 

