×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denizli merkezli 6 ilde çelik kasalardan hırsızlık yapanlara operasyon; 11 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#11 Kişi Tutuklandı#150 Milyon Lira
Denizli merkezli 6 ilde çelik kasalardan hırsızlık yapanlara operasyon; 11 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 13:54

Denizli merkezli 6 ilde jandarmanın fabrikalardaki çelik kasalardan yaklaşık 150 milyonlara çalan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Denizli ve çevre illerde son 5 ayda 30 fabrikadaki çelik kasalardan hırsızlık yapılması üzerine soruşturma başlatıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasa hırsızlarını tespit etmek için çalışma başlattı.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre teknik ve fiziki takip yapan JASAT ekipleri Denizli merkezli İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 ayrı adrese düzenlene operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Araştırma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin organize suç örgütü kurdukları, kar maskesi giyip, yüzlerini gizleyerek Denizli ve çevre illerde geceleri fabrikalara girip, çelik kasaları spiral makinesiyle kestikleri tespit edildi.

Haberin Devamı

Denizli merkezli 6 ilde çelik kasalardan hırsızlık yapanlara operasyon; 11 tutuklama

150 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin 30 fabrikadan yaklaşık 150 milyon lira çaldıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#11 Kişi Tutuklandı#150 Milyon Lira

BAKMADAN GEÇME!