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Denizli Merkezefendi'de orman yangını 3'üncü gününde

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#Denizli#Orman#Yangın
Denizli Merkezefendide orman yangını 3üncü gününde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 13:14

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda çıkan orman yangını, üçüncü günde devam ediyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim'de saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, kısa sürede yayıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk gün yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahale edildi. Havanın kararması ile uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaştı. Dün de sabahtan itibaren havadan tekrar müdahaleye başlandı. 2 helikopter, 19 arasöz, su ikmal aracı ve 48 personelle alevlere müdahale edildi. Havanın kararması ile dün de havadan müdahale sona erdirildi. Bu sabah helikopterler tekrar çalışmaya başladı. Alevlere, 4 helikopter 30 arazöz ve 60 personelle müdahale sürüyor.(DHA)

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#Denizli#Orman#Yangın

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