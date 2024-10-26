Denizli Merkezefendi'de orman yangını 3'üncü gününde

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Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim'de saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, kısa sürede yayıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk gün yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahale edildi. Havanın kararması ile uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaştı. Dün de sabahtan itibaren havadan tekrar müdahaleye başlandı. 2 helikopter, 19 arasöz, su ikmal aracı ve 48 personelle alevlere müdahale edildi. Havanın kararması ile dün de havadan müdahale sona erdirildi. Bu sabah helikopterler tekrar çalışmaya başladı. Alevlere, 4 helikopter 30 arazöz ve 60 personelle müdahale sürüyor.(DHA)