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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

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#Helikopter#Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı#Kaza
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 19:06

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çardak ilçesinde meydana gelen ve 2 Rus personelin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

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Konuyla ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “21 Eylül 2022 günü, saat 16:00 sıralarında bir helikopterin Çardak Hava Limanı yakınlarında düşmesi sonucunda meydana gelen kaza ile ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Kaza neticesinde 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetmiş; 2’si Türk, 3’ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Söz konusu helikopter kazası ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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#Helikopter#Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı#Kaza

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