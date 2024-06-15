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Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı

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#Denizli#Orman#Yangın
Denizli Babadağda dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 09:55

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

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Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda noktada orman yangını çıktı. Yangının ihbarı üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede etkisini artırarak Kelleci ve Mollaahmet mahallelerine de sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece saatlerinde sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarda yangına müdahale edebilmek için orman görevlileri ile birlikte yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdü. 89 Arazöz, 15 iş makinesi ve 347 personel yangın bölgesinde görev alıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları dün öğle saatlerinden bu yana yaklaşık 21 saattir devam ediyor.

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Denizli Babadağda dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.' dedi.

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#Denizli#Orman#Yangın

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